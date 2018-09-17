Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Coca-Cola ведет переговоры с производителем марихуаны, чтобы приготовить напитки с «начинкой»


17.09.2018   20:31
Компания Coca-Cola возможно ведет переговоры с производителем каннабиса Aurora Cannabis о создании напитков, содержащих «модный ингредиент».

Кент Ландерс, представитель Coca-Cola, отказался от комментариев, но подтвердил, что Coca-Cola «внимательно следит за ростом не-психоактивных веществ».

Bloomberg, ссылаясь на несколько источников, сообщили в понедельник, что две компании ведут «серьезные переговоры» по разработке напитка. Компании, вероятно, создадут напиток, который «облегчит воспаление, боль и судороги».

Согласно исследованию, национального демократического института NDI, 74% опрошенных считают, что в Грузии легализация марихуаны не должна произойти.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Непочтовые переводы в Грузию в январе-августе выросли на 17,4%
Транспортировка газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 4%
Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о выращивании конопли
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проект резолюции об оккупированных регионах Грузии представлен Конгрессу США
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян обещал размазать по стенке тех, кто посягнет на будущее детей
Пашинян: Армянский драм сохраняет стабильность
Страсбургский суд начал коммуникации по 34 жалобам из Азербайджана
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна