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Coca-Cola ведет переговоры с производителем марихуаны, чтобы приготовить напитки с «начинкой»
17.09.2018 20:31
Компания Coca-Cola возможно ведет переговоры с производителем каннабиса Aurora Cannabis о создании напитков, содержащих «модный ингредиент».
Кент Ландерс, представитель Coca-Cola, отказался от комментариев, но подтвердил, что Coca-Cola «внимательно следит за ростом не-психоактивных веществ».
Bloomberg, ссылаясь на несколько источников, сообщили в понедельник, что две компании ведут «серьезные переговоры» по разработке напитка. Компании, вероятно, создадут напиток, который «облегчит воспаление, боль и судороги».
Согласно исследованию, национального демократического института NDI, 74% опрошенных считают, что в Грузии легализация марихуаны не должна произойти.
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