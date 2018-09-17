Coca-Cola ведет переговоры с производителем марихуаны, чтобы приготовить напитки с «начинкой»

17.09.2018 20:31 Компания Coca-Cola возможно ведет переговоры с производителем каннабиса Aurora Cannabis о создании напитков, содержащих «модный ингредиент».



Кент Ландерс, представитель Coca-Cola, отказался от комментариев, но подтвердил, что Coca-Cola «внимательно следит за ростом не-психоактивных веществ».



Bloomberg, ссылаясь на несколько источников, сообщили в понедельник, что две компании ведут «серьезные переговоры» по разработке напитка. Компании, вероятно, создадут напиток, который «облегчит воспаление, боль и судороги».



Согласно исследованию, национального демократического института NDI, 74% опрошенных считают, что в Грузии легализация марихуаны не должна произойти.















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