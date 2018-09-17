Ливень затопил дороги в Ланчхутском районе на западе Грузии

17.09.2018 20:56 В Ланчхутском районе в регионе Гурия на западе Грузии сильный ливень затопил дороги, а в селе Чочхати сошел оползень. Об этом сообщает сегодня, 17 сентября, Общественное телевидение Грузии.



По последней информации, повреждены мосты и переправы, затоплены некоторые дома. В мэрии Ланчхути заявили, что уже создана специальная комиссия, которая изучит ущерб, нанесенный стихией.



Селевой поток сошел в результате проливного дождя еще утром, и нанес значительный ущерб району. Несмотря на непогоду, учебный процесс сегодня начался во всех школах района, помимо села Шромисубани. Как сообщила глава ресурс-центра Нино Читадзе, двор этой школы был затоплен, из-за чего начало учебного процесса было перенесено.















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