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Ливень затопил дороги в Ланчхутском районе на западе Грузии


17.09.2018   20:56
В Ланчхутском районе в регионе Гурия на западе Грузии сильный ливень затопил дороги, а в селе Чочхати сошел оползень. Об этом сообщает сегодня, 17 сентября, Общественное телевидение Грузии.

По последней информации, повреждены мосты и переправы, затоплены некоторые дома. В мэрии Ланчхути заявили, что уже создана специальная комиссия, которая изучит ущерб, нанесенный стихией.

Селевой поток сошел в результате проливного дождя еще утром, и нанес значительный ущерб району. Несмотря на непогоду, учебный процесс сегодня начался во всех школах района, помимо села Шромисубани. Как сообщила глава ресурс-центра Нино Читадзе, двор этой школы был затоплен, из-за чего начало учебного процесса было перенесено.






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