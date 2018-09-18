Эксперт: уровень свинца в воздухе в Грузии ниже нормы

18.09.2018 10:33 Национальное агентство окружающей среды Грузии осуществляет беспрерывный мониторинг воздуха и с 2008 года в стране не зафиксировано количество свинца в атомосфере, которое превышало бы норму. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава Управления атмосферного воздуха министерства сельского хозяйства и защиты окружающей среды Ноэ Мегрелишвили.



По его словам, обычно основным источником загрязнения воздуха свинцом является бензин, содержащий данный тяжелый металл. Между тем с 2005 года в Грузии запрещено использование бензина, содержащего свинец. В итоге все исследования, проведенные по этому вопросу, доказали, что с 2013 года в стране не используется бензин, который содержит свинец.



Мегрелишвили также отметил, что с 2016 года в Грузии осуществляется государственный мониторинг качества топлива, в том числе и проверка уровня свинца в бензине.



«За исключением бензина, другого серьезного источника содержания свинца в воздухе в мире практически не существует. Тогда должен быть какой-то огромный завод по переработке свинца… То есть основным источником является бензин, содержащий свинец. Его в стране не используют, и это подтверждают результаты проверки качества воздуха», — сказал Мегрелишвили.



Специалист подчеркнул, что уровень свинца в воздухе в масштабах всей Грузии в несколько раз ниже установленной нормы.



В частности, в Тбилиси содержание свинца в воздухе приблизительно в 30 раз ниже нормы, значительно меньше содержание этого вещества и в воздухе в Кутаиси и Батуми.



Что касается Рустави, то уровень свинца там также ниже допустимой нормы, но выше показателей в других городах. Этот факт Мегрелишвили объясняет тем, что в городе есть промышленная, металлургическая зона, там производят цемент. В связи с этим из-за работы завода свинец может выделяться на мизерном уровне.



Таким образом, Мегрелишвили уверен, что атмосферный воздух не может быть источником отравления свинцом в Грузии.



Комментируя вопрос о том, почему у жителей Грузии часто фиксируется высокое содержание свинца в крови, специалист отметил, что свинец может попасть в организм человека не только из воздуха, но и другим путем. Например, из-за содержащей большое количество свинца краски, которая используется во время внутренних работ в помещениях.



Также кроме краски, свинец может проникнуть в организм через водопроводные трубы, консервные банки, строительный и промышленный сектор.



Специалист также напомнил о факте задержания одного продавца специями, который добавлял в продукцию содержащую свинец краску для увеличения количества продукта. Мегрелишвили подчеркнул, что свинцовые краски до сих пор нередко используют для придания предметам красного и оранжевого оттенка и применяют во время производства косметики, игрушек и других вещей.



По словам специалиста, проверка помещений и предметов в розничной сети на содержание свинца со стороны государства не проводится. Единственный сектор, где проводятся проверка – это качество бензина.















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