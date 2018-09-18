Гражданина Армении задержали в Грузии за дачу взятки полиции

18.09.2018 11:54 14 сентября патрульный экипаж Мцхета-Мтианетского управления МВД задержал мужчину, 1955 года рождения, по обвинению в предложении взятки сотрудникам полиции.



Мужчина, который оказался гражданином Армении, был остановлен у села Надибаани за нарушение правил дорожного движения.



"Прежде чем сотрудники патрульной службы разъяснили гражданину суть совершенного им нарушения, он, сотрудникам полиции Купрашвили и Хабалашвили в качестве взятки дал 10 лари", - говорится в обвинении прокуратуры.



Интересы обвиняемого в даче взятки защищает сотрудник Бюро юридической помощи Майя Гаглошвили. По ее словам, к делу она подключилась тогда, когда задержанный просил об оформлении процессуального соглашения.



Процессуальное соглашение между прокурором и гражданином Армении было оформлено. Согласно этому соглашению, гражданина Армении обязали выплатить штраф в размере 3 тысяч лари, а взятка в размере 10 лари была конфискована. Обвиняемый был освобожден.















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