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Гражданина Армении задержали в Грузии за дачу взятки полиции
18.09.2018 11:54
14 сентября патрульный экипаж Мцхета-Мтианетского управления МВД задержал мужчину, 1955 года рождения, по обвинению в предложении взятки сотрудникам полиции.
Мужчина, который оказался гражданином Армении, был остановлен у села Надибаани за нарушение правил дорожного движения.
"Прежде чем сотрудники патрульной службы разъяснили гражданину суть совершенного им нарушения, он, сотрудникам полиции Купрашвили и Хабалашвили в качестве взятки дал 10 лари", - говорится в обвинении прокуратуры.
Интересы обвиняемого в даче взятки защищает сотрудник Бюро юридической помощи Майя Гаглошвили. По ее словам, к делу она подключилась тогда, когда задержанный просил об оформлении процессуального соглашения.
Процессуальное соглашение между прокурором и гражданином Армении было оформлено. Согласно этому соглашению, гражданина Армении обязали выплатить штраф в размере 3 тысяч лари, а взятка в размере 10 лари была конфискована. Обвиняемый был освобожден.
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