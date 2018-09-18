В Грузии задержаны фальшивомонетчики

18.09.2018 16:01 Сотрудники Следственной службы Минфина Грузии по обвинению в хранении и сбыте поддельных денег привлекли к уголовной ответственности трех человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.



По данным следствия, обвиняемые реализовывали поддельные деньги в трех городах — Тбилиси, Кутаиси и Зестафони.



В грузинской столице они сбыли 10 поддельных купюр номиналом 100 долларов, что же касается Кутаиси и Зестафони, то там им удалось реализовать семь купюр номиналом в 50 лари (около 20 долларов) и три купюры номиналом в 100 лари (около 40 долларов). В Кутаиси и Зестафони обвиняемые сбывали фальшивые деньги на аграрных рынках.



Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг группой лиц по предварительному сговору», что карается лишением свободы сроком от 7 до 10 лет.















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