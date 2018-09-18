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Грузовой автомобиль упал в овраг на дороге Зестафони-Чиатура


18.09.2018   19:37
Грузовой автомобиль сошел с проезжей части дороги Зестафони-Чиатура и упал в овраг.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщает журналист Первого канала, вытащить автомобиль пытаются с помощью спецтехники.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, машину занесло и она съехала в овраг.






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