Грузовой автомобиль упал в овраг на дороге Зестафони-Чиатура

18.09.2018 19:37 Грузовой автомобиль сошел с проезжей части дороги Зестафони-Чиатура и упал в овраг.



В результате происшествия никто не пострадал.



Как сообщает журналист Первого канала, вытащить автомобиль пытаются с помощью спецтехники.



По словам очевидцев, водитель не справился с управлением, машину занесло и она съехала в овраг.















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