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Прокуратура начала расследование по закупкам МИД


19.09.2018   11:44
Прокуратура начала расследование по закупкам министерства иностранных дел. Информацию об этом Первому каналу пояснили в следственном ведомстве.

Речь идет о договоре с ООО «Лэнд Марк Проджект», которое предусматривало закупку проектных работ для реабилитации нового здания министерства на улице Леонидзе.

Договор на стоимость в 721 954 лари был оформлен 4 августа 2017 года, а ООО «Лэнд Марк Проджект» создано на день раньше.

Возможные нарушения в связи с закупками обнаружила Служба аудита и направила следственному ведомству.

Ранее о подозрительных обстоятельствах говорили в неправительственной организации «Институт развития свободы информации».

В частности, владелец ООО «Лэнд Марк Проджект» Автандил Махароблишвили является братом заместителя министра иностранных дел Вахтанга Махароблишвили. Вахтанг Махароблишвили сегодня опроверг связь с подозрительным договором и заявил, что «не был в курсе всего этого».






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