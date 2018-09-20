В Тбилиси и регионах заработали новые видеокамеры

20.09.2018 17:15 В целях охраны общественной безопасности и правопорядка, 20 камер общего видеонаблюдения заработали во всей столице в полном объеме.



По информации МВД, по состоянию на сегодня, по всей стране работают 550 видеокамер, 306 – определителей номера и 244 – общего наблюдения.



«В целях охраны общественной безопасности, на двух локациях участка автомобильной дороги Хашури и Боржоми, в двухстороннем направлении, задействованы две секции контроля автомобильной скорости.



Также, три точечных радара по измерению скорости задействованы в регионе Кахети, в частности на участках автомобильной дороги в Телави, селе Вардисубани и селе Насамхрали. По состоянию на сегодня, в полном объеме функционируют 23 точечных радара по измерению скорости.



По всей стране, в целом, системой секционного контроля скорости контролируется 253 км. автомобильной дороги», — говорится в информации МВД.



Вместе с тем, по данным ведомства, Агентство обслуживания министерства внутренних дел, в целях своевременного информирования граждан о видео-штрафах, упрощается процесс обновления номера мобильного телефона в базе данных.















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