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По обвинению в избиении 84-летнего пожилого человека и грабеже задержаны его сын и племянник
22.09.2018 12:28
Сотрудники Департамента полиции Шида (Внутреннего) Картли задержали по обвинению в грабеже в селе Атени Горийского муниципалитета дядю и племянника: Р.К. 1977 года рождания и Г.Т. 1984 года рождения.
По данным МВД Грузии, в качестве наказание за преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
«Следствие установило, что А.К. 1934 года рождения его сын и внук нанесли словесное и физическое оскорбление в его собственном дом, после чего ограбили, в частности, украли собранную за несколько месяцев пенсию – 980 лари и скрылись.
Следствие ведется в соответствии со 2-й частью и подпунктом «а» 3-й части ст. 178 УК Грузии, что подразумевает грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору», - говорится в информации ведомства.
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