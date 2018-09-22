Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

24-25 сентября в ночное время будет ограничено движение в Рикотском туннеле


22.09.2018   13:47
По информации Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, 24 сентября и 25 сентября в ночные часы с 00:00 до 07:00 Рикотский туннель, расположенный на 143-м км дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет закрыт для всех видов транспорта для проведения профилактических работ.

В этот период автомобильное движение будет осуществляться по объездной дороге. На объездной дороге будут дежурить буксировочные механизмы, движение будет организовано под контролем патрульной полиции.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Леван Мехузла назначен на пост председателя Национального агентства вина
Глава МВФ: Экономика Грузии подает признаки восстановления
В Грузии изъяли контрабандные сигареты на 7,6 тыс долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянку осудили в Абхазии за попытку ввоза рекордного количества наркотиков
130 жителей Гальского района поступили в ВУЗы Грузии
В школы Гальского района Абдхазии пошли почти 400 первоклассников
Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Прокуратура Грузии проверит аудиозаписи о вымогательстве у Omega Group
Реализация ЮГК станет важным вкладом Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы - Янкаускас
Представитель НАТО подтвердила курс Брюсселя на сближение с Грузией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна