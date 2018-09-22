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24-25 сентября в ночное время будет ограничено движение в Рикотском туннеле
22.09.2018 13:47
По информации Департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, 24 сентября и 25 сентября в ночные часы с 00:00 до 07:00 Рикотский туннель, расположенный на 143-м км дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, будет закрыт для всех видов транспорта для проведения профилактических работ.
В этот период автомобильное движение будет осуществляться по объездной дороге. На объездной дороге будут дежурить буксировочные механизмы, движение будет организовано под контролем патрульной полиции.
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