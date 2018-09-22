В Рустави из окна третьего этажа выпала годовалая девочка

22.09.2018 19:15 На улице Костава в Рустави из окна третьего этажа выпала годовалая девочка. Ребенок упал на пристройку второго этажа.



На месте была мобилизована бригада скорой помощи. Ребенок доставлен в центральную городскую больницу, проводятся соответствующие обследования.















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