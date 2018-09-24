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Граждане России попали в ДТП близ Батуми


24.09.2018   12:18
В Батуми в результате автодорожного происшествия пострадали российские граждане - отец и сын. По имеющейся информации, машиной управлял отец, и он заснул у руля. Случай произошел вчера вечером в поселке Махинджаури, где столкнулись две легковые машины.

Бригада скорой помощи доставила пострадавших в близлежащую онкологическую больницу с травмой в области груди. По информации медиков, по первичному осмотру, у пациентов не отмечаются несовместимые с жизнью повреждения.

Из-за аварии движение на магистрали было односторонне остановлено, на месте находились правоохранители.







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