Граждане России попали в ДТП близ Батуми

24.09.2018 12:18 В Батуми в результате автодорожного происшествия пострадали российские граждане - отец и сын. По имеющейся информации, машиной управлял отец, и он заснул у руля. Случай произошел вчера вечером в поселке Махинджаури, где столкнулись две легковые машины.



Бригада скорой помощи доставила пострадавших в близлежащую онкологическую больницу с травмой в области груди. По информации медиков, по первичному осмотру, у пациентов не отмечаются несовместимые с жизнью повреждения.



Из-за аварии движение на магистрали было односторонне остановлено, на месте находились правоохранители.

















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