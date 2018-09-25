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Поезд сбил девушку на улице Пеикреби в Тбилиси
25.09.2018 11:11
Поезд сбил 26-летнюю девушку на улице Пеикреби в районе Глдани-Надзаладеви в Тбилиси.
По информации очевидцев, она погибла на месте.
Как сообщают очевидцы, девушка была в наушниках и не услышала звук поезда.
По данным МВД, следствие началось по третьей части 275-ой статьи УК Грузии — Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта, повлекшее причинение смерти человека.
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