В Грузии выросло число кесарева сечения

25.09.2018 16:24 Несмотря на регуляции, в Грузии выросло число кесарева сечения. По предварительным данным, в 2017 году 44,6% родов в Грузии приходились на кесарево сечение. Статистику публикует Национальный центр по контролю заболеваний.



По информации ведомства, в 2017 году в Грузии зафиксировано 52660 родов, из них в 23471 случае (что составляет 44.6%) было проведено кесарево сечение.



В 2016 году в стране провели 24 461 кесарево сечение, что составило 43.7% от общего количества родов.



С первого марта 2017 года в Грузии в силу вступили санкции для роддомов. Процентный показатель кесарева сечения в отчетный период не уменьшился. Этот период изначально определился в шесть месяцев, позднее его продлили до одного года.



С задействования штрафом государство разработало для клиник рекомендации, согласно которым, врач обязан объяснить роженице риски, связанные с операцией такого рода и вероятностью осложнений.



Цель регуляций – снижение количества кесарева сечения в Грузии.



По данным Национального центра по контролю заболеваний, доля кесарева сечения в Грузии втрое превышает стандарт Всемирной организации здравоохранения.















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