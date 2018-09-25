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За две недели спасатели пришли на помощь во время шторма 207-ми гражданам


25.09.2018   19:00
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, с первого июня по 17 сентября на Черном море было объявлено 31 штормовое предупреждение.

«Спасатели во время шторма спасли 207 граждан. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями напоминает: 25 сентября, с 18:00 из-за ухудшения погоды на Черном море ожидается 4-5 балльный шторм», — заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

Сегодня на Черном море высота волн достигнет 4-х метров и входить в воду запрещается.






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