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За две недели спасатели пришли на помощь во время шторма 207-ми гражданам
25.09.2018 19:00
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, с первого июня по 17 сентября на Черном море было объявлено 31 штормовое предупреждение.
«Спасатели во время шторма спасли 207 граждан. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями напоминает: 25 сентября, с 18:00 из-за ухудшения погоды на Черном море ожидается 4-5 балльный шторм», — заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Сегодня на Черном море высота волн достигнет 4-х метров и входить в воду запрещается.
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