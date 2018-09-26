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На Черном море разразился 5-балльный шторм
26.09.2018 12:06
На Черном море разразился 5-балльный шторм. Как заявляют в Службе управления чрезвычайными ситуациями, на береговой линии, около вышек спасательной службы установлены красные флажки, что означает запрет на купание в море.
По их информации, штормовое положение может быть снято во второй половине дня.
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