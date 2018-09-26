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В ходе борьбы с мраморным клопом в Грузии в этом году обработано 625 тыс. гектаров площади


26.09.2018   16:06
В ходе выполнения программы борьбы с мраморным клопом в Грузии с начала 2018 года до сегодняшнего дня обработано 625 тыс. га площади. Информацию об этом представил заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Гела Ханишвили на заседании парламентского комитета по аграрным вопросам, на котором был заслушан отчет министерства о мероприятиях по борьбе с мраморным клопом, сообщает интернет портал EastFruit.

Как отметил Гела Ханишвили, осуществленные государством шаги позволили значительно сократить популяцию мраморного клопа (азиатского щитника) в Западной Грузии и не допустить его массового распространения в Восточной Грузии. В результате те фермеры, которые поддержали данные мероприятия, а также предприняли необходимые меры по борьбе с грибковыми и другими болезнями растений, получили хороший урожай. «Распространенность азиатского щитника значительно сократилась по всей Западной Грузии. Урожай кукурузы на тех площадях, которые обрабатывались в рамках запланированных мероприятий, собран высокий. Хорошие результаты и в отношении урожая фундука – там, где местные фермеры осуществили рекомендованные нами агротехнические мероприятия», - заявил замминистра.

По словам Ханишвили, несмотря на достигнутые успехи, проблема распространенности мраморного клопа за 1 -2 года не решается, и в будущем году правительство Грузии продолжит осуществление комплекса мер. Он призвал население к большему участию в этом процессе.

Как подчеркнул Гела Ханишвили, ученые выявили природных врагов мраморного клопа, в Грузии – это 2 вида насекомых, и сейчас изучается вопрос их использования в борьбе против мраморного клопа в рамках государственных мероприятий.

В настоящее время комплекс мер по борьбе с мраморным клопом в Грузии включает химическое (холодное опрыскивание и обработка термическим туманом) и механическое (в том числе с использованием феромонных ловушек) уничтожение.






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