Скандальное дело «Омега группы»- прокуратура начала опрос директоров, входящих в холдинг компаний

27.09.2018 18:08 Прокуратура начала опрос директоров компаний, входящих в холдинг "Омега группа". В тбилисскую прокуратуру сегодня явился директор "Омега 2". По заявлению Георгия Курдадзе, он будет сотрудничать со следствием, и передаст ему всю имеющуюся у него информацию.



"Зайду, поговорю. Посмотрим, что будет. Мы передадим все, что будет необходимо, чтобы расследование шло нормально"- заявил директор "Омега 2" Георгий Курдадзе.



По заявлению адвоката "Омега группы" Георгия Панцулая, будет разговор обо всех людях, фигурирующих в скандальных записях.



"Будет разговор о людях, у которых было соприкосновение с этим делом, и возможно, следствие установит, что это соприкосновение было не особо законным. Разумеется, это должно установить следствие, но с нашей стороны мы обязательно максимально будем сотрудничать в связи с этим. Вы слышали в этих записях, что со мной непосредственно говорит, как видите, приходил, и вел разговор Леван Кипиани, но в случае установления аутентичности этих записей, разумеется, должно выявиться, от имени кого вел переговоры Леван Кипиани. Исходя из того, что Леван Кипиани является частным лицом, он не имеет права отсрочить задолженность "Омега группе", не имеет власть, дать акцизные марки, и т.д. Исходя из этого, разумеется, должны быть выявлены все заинтересованные персоны"- заявил Георгий Панцулая.















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