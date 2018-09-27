Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новый госпиталь для ветеранов откроется до конца года


27.09.2018   18:16
Работы по ремонту клинического госпиталя для ветеранов войны имени Саникидзе завершатся в конце октября. Первых пациентов учреждение примет до конца года. Об этом Первому каналу заявили в Государственной службе по делам ветеранов.

По информации ведомства, служба ведет переговоры с иностранными инвесторами о строительстве многопрофильного госпиталя на улице Любляна в Тбилиси и реабилитационных центров для ветеранов на различных курортах Грузии.

В службе заявляют, что в новый госпиталь перейдет медперсонал действующего учреждения. Этот госпиталь находится на улице Яманидзе в Тбилиси, и как отмечают в ведомстве, инфраструктура там устарела и амортизирована.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Во сколько обойдется таксистам перекраска автомобилей?
До 2022 года расходы на медикаменты будут расти по 7, 5% в год
Отношение государства к иностранным инвесторам нужно менять
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Цихелашвили: С трибуны ООН премьер Грузии будет говорить о российской оккупации и тяжелейшем гуманитарном положении
В Чечне возобновили открытые слушания по делу правозащитника Титиева
Президент Грузии помиловал более 111 осужденных
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна