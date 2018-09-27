Новый госпиталь для ветеранов откроется до конца года

27.09.2018 18:16 Работы по ремонту клинического госпиталя для ветеранов войны имени Саникидзе завершатся в конце октября. Первых пациентов учреждение примет до конца года. Об этом Первому каналу заявили в Государственной службе по делам ветеранов.



По информации ведомства, служба ведет переговоры с иностранными инвесторами о строительстве многопрофильного госпиталя на улице Любляна в Тбилиси и реабилитационных центров для ветеранов на различных курортах Грузии.



В службе заявляют, что в новый госпиталь перейдет медперсонал действующего учреждения. Этот госпиталь находится на улице Яманидзе в Тбилиси, и как отмечают в ведомстве, инфраструктура там устарела и амортизирована.















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