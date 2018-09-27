|
|
Новый госпиталь для ветеранов откроется до конца года
27.09.2018 18:16
Работы по ремонту клинического госпиталя для ветеранов войны имени Саникидзе завершатся в конце октября. Первых пациентов учреждение примет до конца года. Об этом Первому каналу заявили в Государственной службе по делам ветеранов.
По информации ведомства, служба ведет переговоры с иностранными инвесторами о строительстве многопрофильного госпиталя на улице Любляна в Тбилиси и реабилитационных центров для ветеранов на различных курортах Грузии.
В службе заявляют, что в новый госпиталь перейдет медперсонал действующего учреждения. Этот госпиталь находится на улице Яманидзе в Тбилиси, и как отмечают в ведомстве, инфраструктура там устарела и амортизирована.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна