Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии

27.09.2018 20:43 Германия в четверг была выбрана местом проведения чемпионата Европы по футболу 2024 года в ходе голосования на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).



Германия ранее уже проводила три крупных международных турнира - два чемпионата мира (1974, 2006) и чемпионат Европы (1988).



На проведение первенства континента также претендовала Турция, которая набрала на выборах в три раза меньше голосов. Других стран-претендентов на Евро-2024 не было.



По результатам голосования 12 членов исполкома предпочли отдать турнир Германии, еще четыре - Турции. Один воздержался.



"Две большие футбольные страны боролись за Евро, но, к сожалению, только одна может принять турнир. Местом проведения чемпионата Европы 2024 года будет Германия", - объявил президент УЕФА Александер Чеферин, открыв конверт с карточкой победителя голосования.



В заявке на проведение Евро-2024 были предложены стадионы в десяти городах - в Берлине, Мюнхене, Дортмунде, Гельзенкирхене, Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Кельне, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне.



Турция ранее боролась за право провести чемпионат Европы в 2008 (совместно с Грецией), 2012 и 2016 годах, но во всех случаях предпочтения были отданы другим кандидатам.



В последний раз чемпионат Европы проходил во Франции в 2016 году. В 2020 году турнир впервые пройдет на территории сразу 12 стран.















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