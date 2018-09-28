Фестиваль электронной музыки GEM Fest переезжает в Юрмалу

28.09.2018 18:27 Грузинский фестиваль электронной музыки GEM Fest меняет локацию. Сезон 2019 года пройдет на берегу Балтийского моря в латвийской Юрмале. Об этом на пресс-конференции сообщил основатель фестиваля, экс-лава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Сигуа.



По словам Сигуа, GEM Fest переедет на побережье Юрмалы на десять лет. Дата ближайшего фестиваля уже известна. GEM Fest 2019 пройдет с 12 по 14 июля.



Отметим, фестиваль электронной музыки GEM Fest объявил об отмене мероприятия этим летом. Поводом, по словам организаторов, стало то, что Минэкономики Грузии проигнорировало их обращение. Основатели GEM Fest утверждали, что дважды отправляли в министерство официальное письмо с просьбой дать разрешение на проведение фестиваля на частной территории, но так и не получили ответ.



До этого Минэкономики Грузии отказало GEM Fest в аренде земельного участка, на котором традиционно проводился фестиваль.



GEM Fest 2017 ознаменовался громким скандалом. В результате интоксикации скончалась 22-летняя посетительница фестиваля, а еще нескольким гостям понадобилась госпитализация. Это породило слухи о свободной продаже наркотиков на фестивальной территории. В итоге, часть общественности стала выступать за отмену GEM Fest.















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