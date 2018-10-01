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С 1 октября задействован третий этап обязательного техосмотра


01.10.2018   11:16
Третий этап обязательного периодического технического инспектирования автотранспортных средств начал действовать с 1 октября.

С сегодняшнего дня техосмотр стал обязательным для легковых автомобилей с объемом двигателя 3.0 литра и более.

При обязательном техническом инспектировании автомобили проверяют по следующим критериям: тормозное оборудование; система рулевого управления; выхлопная система; обзор; фары, светоотражатели и электрооборудование; оси, колеса, шины и подвеска; шасси и его составляющие.
Сроки инспектирования зависят от года выпуска автомобилей. Машины, выпущенные 17 и больше лет назад, должны были пройти техосмотр до 1 января 2018 года. Автомобили, выпущенные 14-16 лет назад, должны пройти обязательный техосмотр до 1 июля 2018 года. Машины 11-13 летней давности – до 1 января 2019 года. Для автомобилей до 10 лет последний срок техосмотра приходится на 1 июля 2019 года.

С 1 января 2018 года периодическое техническое инспектирование стало обязательным для транспортных средств, вес которых превышает 3,5 тонны, а также для машин, у которых восемь или более пассажирских мест и для автомобилей на газовом топливе.

С 1 июля обязательный техосмотр стали проходить автомобили, принадлежащие юридическим лицам или государству. В январе 2019 года техосмотр обязаны будут пройти владельцы легковых авто с двигателями меньше 3.0 литров.

С 1 января 2019 года техосмотр станет обязательным абсолютно для всех легковых машин, зарегистрированных в Грузии.







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