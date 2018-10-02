В аэропорту Кутаиси строится новый пассажирский терминал

02.10.2018 19:08 В аэропорту Кутаиси строится новый пассажирский терминал. По информации «Объединения аэропортов» министерства экономики и устойчивого развития, уже завершены работы по установке железобетонной конструкции. В частности, влито 15 тысяч кубических метров бетона, завершено строительство этажа на -1 уровне в 10 тысяч квадратных метров, где будет размещена основная багажная система. Кроме того, уложена плита нулевого этажа (т.н. Ground floor), установлены колонны металлической конструкции и часть ригелей.



«К этому времени, в центральном районе нового терминала идет монтаж металлических конструкций для т.н. антресолей, где должны разместиться офисные и другие рабочие комнаты. Внутреннее пространство антресолей разделено на две части: в центральной части будет четыре, а в зале прибытия – два этажа», — заявил менеджер развития инфраструктуры «Объединения аэропортов» Георгий Миханашвили.



На сегодня Кутаисский международный аэропорт может обслуживать 300 пассажиров в час. После завершения строительства нового терминала, у аэропорта будет 7 выходов (т.н. Gate). Это означает, что в час можно будет пропускать 1000–1100 пассажиров, что значительно увеличит пропускную способность аэропорта.



«Общая площадь нового терминала составляет 24 176 квадратных метров. Это означает, что обновленный терминал будет втрое больше существующего», — заявил Георгий Миханашвили.



Дизайном обновленного терминала Кутаисского международного аэропорта занимается голландская архитектурная компания UN Studio. Анализ развития аэропорта подготовила IATA Консалтинг, определившая все те стандарты, которые должен удовлетворять аэропорт. Строительство завершится в 2019 году.















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