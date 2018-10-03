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Следственная служба министерства финансов задержала учредителя строительной компании «Свети»
03.10.2018 13:07
Следственная служба министерства финансов задержала учредителя строительной компании «Свети» Гиви Джибладзе.
Информацию об этом Первому каналу подтвердили в Следственной службе Минфина и заявили, что дополнительная информация будет известна позднее.
Из-за приостановленных строительств к компании «Свети» имеется множество претензий со стороны пострадавших граждан и по делу ведется следствие.
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