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Отец секретаря Совбеза Армении покончил жизнь самоубийством


03.10.2018   15:41
Отец секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна покончил жизнь самоубийством. Трагический инцидент произошел в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба полиции, около 23:45 часов 2 октября житель Мартуни М.Г (1983 г.р) по телефону сообщил о том, что в пригороде Мартуни обнаружил тело дяди В.Г (1952 г.р) повешенным.

Прибывшие по вызову оперативники установили, что В.Г. совершил самоубийство, повесившись на ветке тутового дерева.

По данным СМИ, совершивший самоубийство В.Г. – отец секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна. В пресс-службе Совбеза подтвердили, что отец Григоряна скончался, однако причины кончины комментировать не стали.






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