Министр обороны Азербайджана обсудил ВТС с новым послом Грузии в Баку

04.10.2018 20:36 Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и новый посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе обсудили военно-политическую ситуацию в регионе.



"З.Гасанов поздравил посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане и пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между нашими странами", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.



З.Патарадзе, в свою очередь, подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-грузинских отношений, в частности военного сотрудничества.



"В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, двустороннее военное сотрудничество и другие вопросы", - подчеркивается в сообщении.















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