В центре города ограничат движение транспорта из-за празднования «Тбилисоба»

05.10.2018 11:22



С 05:00 утра пятницы уже перекрыто движение по площади Европы и по мосту Метехи, а также по отрезку дороги от Абанотубани в направлении площади Горгасали. Передвижение автотранспорта возможно от улицы Туманиани через улицу Коте Абхази (бывшая улица Леселидзе).



С 21:00 часов будет перекрыто движение на площади Первой республики. Движение транспорта от проспекта Руставели в направлении Академии наук Грузии будет осуществляться через улицы Костава и Элбакидзе.



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Движение будет ограничено на площади Ахвледиани и прилегающей территории, полностью будет перекрыто движение по правому пандусу моста Бараташвили. Общественный транспорт будет передвигаться по выделенной линии, в частности, от подъема Ахвледиани в направлении моста Бараташвили и церкви Святого Николая.



Движение будет полностью восстановлено к утру понедельника, после завершения праздника «Тбилисоба».



Напомним, по решению столичной мэрии в этом году «Тбилисоба» пройдет 6-7 октября. Праздник охватит сразу несколько локаций в разных районах города.



В связи с празднованием «Тбилисоба» на ряде улиц в центре столицы ограничат или полностью запретят автомобильное движение. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии.С 05:00 утра пятницы уже перекрыто движение по площади Европы и по мосту Метехи, а также по отрезку дороги от Абанотубани в направлении площади Горгасали. Передвижение автотранспорта возможно от улицы Туманиани через улицу Коте Абхази (бывшая улица Леселидзе).С 21:00 часов будет перекрыто движение на площади Первой республики. Движение транспорта от проспекта Руставели в направлении Академии наук Грузии будет осуществляться через улицы Костава и Элбакидзе.Движение будет ограничено на площади Ахвледиани и прилегающей территории, полностью будет перекрыто движение по правому пандусу моста Бараташвили. Общественный транспорт будет передвигаться по выделенной линии, в частности, от подъема Ахвледиани в направлении моста Бараташвили и церкви Святого Николая.Движение будет полностью восстановлено к утру понедельника, после завершения праздника «Тбилисоба».Напомним, по решению столичной мэрии в этом году «Тбилисоба» пройдет 6-7 октября. Праздник охватит сразу несколько локаций в разных районах города.











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