Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В тбилисских автобусах будет бесплатный WI-FI


05.10.2018   14:26
В столичных автобусах будет бесплатный WI-FI. Оборудовать данным сервисом все автобусы мэрия Тбилиси планирует до конца 2019 года

Как сообщают в Тбилисской транспортной компании, сервис будет внедряться с января 2019 года, параллельно с вводом новых автобусов.

«Планируется, что в новых автобусах будет бесплатный WI-FI. В связи с этим в Тбилисской транспортной компании и мэрии ведутся соответствующие технические работы. Этот сервис будет запущен параллельно с вводом новых автобусов. Он будет не только в новых, но и в автобусах MAN. Что касается желтых автобусов, тут, предположительно, его не будет, так как требуется техническое обеспечение. Однако к концу 2019 года планируется заменить весь автобусный парк, и все автобусы, которые дадут техническую возможность, планируем оснастить бесплатным WI-FI-сервисом», - сообщили в Тбилисской транспортной компании.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В покупке IDS Borjomi заинтересованы Nestle и Coca-Cola
USAID высоко оценивает индикаторы развития Грузии
Нефтеимпортеры прогнозируют рост цен на топливо до 3 лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Упавшее дерево убило российских оккупантов в Абхазии
Сухуми освободил гражданина Грузии после двухмесячного заключения
Учите матчасть, господин Кове!
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Секретарь по обороне США поблагодарил Левана Изория за образцовые реформы
Вольский: Когда находишься в цхинвальском изоляторе, излишне говорить об искренних заявлениях
Цихелашвили: Говорить о том, что Майя Отинашвили находится в хороших условиях и чуть ли комфортно, уже несерьезно
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна