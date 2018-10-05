В тбилисских автобусах будет бесплатный WI-FI

05.10.2018 14:26 В столичных автобусах будет бесплатный WI-FI. Оборудовать данным сервисом все автобусы мэрия Тбилиси планирует до конца 2019 года



Как сообщают в Тбилисской транспортной компании, сервис будет внедряться с января 2019 года, параллельно с вводом новых автобусов.



«Планируется, что в новых автобусах будет бесплатный WI-FI. В связи с этим в Тбилисской транспортной компании и мэрии ведутся соответствующие технические работы. Этот сервис будет запущен параллельно с вводом новых автобусов. Он будет не только в новых, но и в автобусах MAN. Что касается желтых автобусов, тут, предположительно, его не будет, так как требуется техническое обеспечение. Однако к концу 2019 года планируется заменить весь автобусный парк, и все автобусы, которые дадут техническую возможность, планируем оснастить бесплатным WI-FI-сервисом», - сообщили в Тбилисской транспортной компании.















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