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Toyota отзывает 2,4 миллиона гибридов Prius и Auris
05.10.2018 15:52
В гибридной системе выявлены неполадки, из-за которых двигатель может заглохнуть. Пока что автоконцерну неизвестно о каких-либо ДТП, вызванных этим дефектом. Об этом сообщает DW.
Toyota отзывает в мастерские почти 2,43 млн гибридных автомобилей. В гибридной системе выявлены дефекты, из-за которых двигатель может заглохнуть, сообщил концерн в пятницу, 5 октября.
Отзыву в мастерские подлежат модели Prius и Auris, произведенные с октября 2008 по ноябрь 2014 года. Почти половина отзываемых машин были проданы на японском рынке.
Toyota отметила, что концерну пока неизвестно о каких-либо дорожно-транспортных происшествиях, вызванных обнаруженными неполадками.
Для автомобилей Prius это уже второй отзыв за один месяц. В начале сентября Toyota отозвала около одного миллиона гибридной модели Prius из-за риска возгорания.
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