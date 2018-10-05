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Самые популярные автомобили в Грузии - Mercedes и Opel
05.10.2018 22:41
В 2017 году автопарк Грузии вырос на 5.3%. 81.9% автопарка составляют легковые и внедорожные автомобили. Доля пассажирских автомобилей в автопарке Грузии составляет 4.3%, а грузовых - 8%. Значительная доля автопарка (91%) – это автомобили, выпущенные до 2008 года. По данным министерства внутренних дел, доля новых автотранспортных средств (б/у до 3 лет) составляет только 1.2% автопарка.
Самые распространенные цвета автомобилей в Грузии – это серебристый (30%) и белый (16%), а самые распространенные марки - MERCEDES BENZ и OPEL. В 2017 году значительно выросло количество автомобилей марки TOYOTA.
Среди моделей все еще лидируют OPEL ASTRA и MERCEDES BENZ класса E, за ними следуют MERCEDES BENZ класса C и OPEL VECTRA.
У большинства (43.6%) автомобилей тип кузова – седан, однако, в 2017 году среди легковых автомобилей увеличился спрос на автомобили с тип кузова – хетчбэк.
Среди как пассажирских, также и грузовых автомобилей лидирует FORD – 46% пассажирских и 27.6% грузовых автомобилей. В 2017 году среди новых (б/у до 3 лет) автомобилей самый большой спрос был на TOYOTA (1964), затем следовали MERCEDES-BENZ (301), FORD (276), HYUNDAI (275), SKODA (271)и др.
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