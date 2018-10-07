В Тбилиси рецидивист ограбил таксиста

07.10.2018 15:29 43-летнего жителя Грузии задержали по обвинению разбойном нападении на таксиста в Тбилиси. Об говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел страны.



Из материалов дела следует, что обвиняемый, вооруженный холодным оружием, на улице Багратиони напал на водителя такси и отобрал у него деньги. При этом, сумма не называется.



Полицейским удалось задержать мужчину «по горячим следам». Позже следователи выяснили, что задержанный ранее был неоднократно судим, а на момент совершения преступления отбывал условный срок.



МВД продолжает следствие по статье «разбой». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.















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