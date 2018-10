В аэропортах Амбролаури и Местиа прошли гонки классических автомобилей

07.10.2018 15:30 Участники ралли уникальных классических автомобилей Peaks of the Caucasus устроили гонки на взлетно-посадочной полосе в аэропортах Амбролаури и Местиа. Об этом сообщили в пресс-службе «Объединения аэропортов Грузии» при Минэкономики.



Ралли Peaks of the Caucasus взял старт с центра Тбилиси 2 октября. Самый старший участник автопробега — это Vauxhall 30/98 1922 года выпуска. Самый молодой — Jaguar Mark V Dropead Coupe, выпущенная в 1951 году.



5 октября водители посетили аэропорт Амбролаури. Этот небольшой аэропорт открылся в январе 2017 года. Благодаря регулярным рейсам, добраться в высокогорный регион Рача из Тбилиси и в обратном направлении можно менее чем за час.



На взлетно-посадочной полосе аэродрома в маневрировании соревновались 29 автомобилей до и послевоенного производства. Двигаясь задним ходом, водители с закрытыми глазами должны были преодолеть различные препятствия, выполняя указания штурмана. Победителем становился тот, кто преодолел отрезок за меньшее время и допустил минимум ошибок.



Аналогичные заезды прошли накануне, 6 октября, и на взлетно-посадочной полосе аэропорта Местиа имени царицы Тамары.



Раритетные автомобили особенно эффектно смотрелись на фоне Кавказских гор, сванских башен и аэропорта. Оригинальный терминал аэропорта в Местиа расположен на высоте 1500 тысяч метров над уровнем моря. Он выполнен по проекту известного немецкого архитектора Юргена Майера-Германна и представляет три здания из стекла и стали, расходящихся в разных направлениях.



Напомним, в рамках Peaks of the Caucasus Грузию посещают до 60 бизнесменов-участников из девяти стран. До 14 октября они объедут почти всю Грузию.



Первая часть маршрута — из Тбилиси до Вардзия, в Боржоми, Цхалтубо, Местиа. После, через Цхалтубо, участники вновь вернутся в Тбилиси.



Из грузинской столицы ралли возобновит свой маршрут 9 октября по направлению к Кахетии, к городу Сигнахи. Далее в маршруте озеро Лопота, Казбеги и финиш в Тбилиси.



Спортивное событие проходит при поддержке TBC банка, а также компаний “Силкнет”, Gulf и Tsikolia Watches.



