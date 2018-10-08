Грузинские клиники жалуются на туристов без медицинских страховок

08.10.2018 20:30 Туристы, приехавшие в Грузию из бывших стран Советского Союза, зачастую не оплачивают в местных клиниках расходы на лечение. Об этом заявляет руководитель медицинского центра Мцхета Ника Челидзе, пишет сегодня газета «Сакартвелос республика».



По словам Челидзе, у пациентов, которые приехали в Грузию с туристической целью, часто нет медицинской страховки и клиники вынуждены обслуживать их практически бесплатно.



Во время неотложных случаев, государство обязано бесплатно обслуживать туриста. В итоге стоимость лечения часто остается неоплаченной.



На данный момент медицинский центр Мцхета судится с одним из пациентов. Дело касается туриста из России, который после аварии в течение одного месяца проходил курс лечения в клинике. Руководство клиники просит его заплатить сумму за лечение в размере 15 тысяч лари (более 5,7 тысячи долларов).



По словам Челидзе, даже в том случае, если клиника сможет выиграть дело, на руках у врачей останется только бумага, поскольку ответчик уехал в свою страну.



«Это проблема не только одной клиники, а общая», — отметил Челидзе.



Он пояснил, что вопросов по оплате лечения не возникает с пациентами, приехавшими из стран Европы, поскольку все они пользуются туристическими страховками.



Председатель управления Страховой ассоциации Грузии Деви Хечинашвили подтверждает, что проблема с оплатой лечения туристов существует.



По его данным, за месяц в Грузии фиксируется две тысячи вызовов неотложной скорой помощи от иностранных пациентов. Часть из них после осмотра продолжает лечится амбулаторно.



Туристическая страховка входит в список документов, обязательных для предъявления в случае оформления визы для посещения Грузии. Однако жители тех стран, с которыми Грузия установила безвизовый режим, могут въехать в страну при наличии единственного документа – паспорта. На сегодняшний день, в Грузию без предварительного оформления визы могут въехать граждане 98 стран мира.



Новости-Грузия











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