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В Грузию завезена вакцина от гриппа


09.10.2018   12:03
В Грузию уже завезена вакцина от гриппа, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения. Об этом журналистам сообщили представители аптечных сетей и клиник.

В аптеки поступила голландская вакцина от гриппа «Инфлювак», все желающие могут сделать прививку, стоимость вакцинации — 30 лари (около 11 долларов).

Инфлювак представляет собой трехвалентную инактивированную гриппозную вакцину, состоящую из поверхностных антигенов вирусов гриппа типа А и В, выращенных на куриных эмбрионах. Антигенный состав гриппозной вакцины ежегодно обновляется согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения.

Инфлювак является вакциной, обеспечивающей защиту от гриппа. Очищенные антигены (гемагглютинин и нейраминидаза), содержащиеся в вакцине Инфлювак, вызывают повышение титра антител, необходимое для защитного эффекта.

Защитный эффект наступает, как правило, через 14 дней после инъекции, продолжительность его составляет от 6 до 12 месяцев.

Специалисты рекомендуют делать прививку от гриппа уже в октябре – это на 50-60% снижает риск заболеть в самое холодное время года.

Следует помнить, что степень защиты у пожилых людей и детей младшего возраста ниже, чем у взрослых. Вакцина против гриппа разрешена для детей старше шести месяцев.

При этом делать прививку во время болезни – противопоказано.
Грузинские медики подчеркивают, что любая вакцина, которая рекомендована ВОЗ, безопасна и апробирована. Прививку нужно делать каждый год перед началом сезона гриппа по рекомендации врача.

Ежегодно общественные центры здравоохранения предоставляют определенным поликлиникам около 30 тысяч доз вакцин, чтобы прививку от гриппа бесплатно смогли сделать люди, относящиеся к группам повышенного риска: лица с хроническими заболеваниями (диабет, диализ) до 18 лет; дети и пожилые люди, проживающие в приютах, обслуживающий их персонал; обслуживающий персонал приемных отделений медицинских учреждений, скорой помощи, реанимации, отделений диализа и общественных центров здоровья.






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