Наиболее загрязненный в Грузии воздух в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зестафони

10.10.2018 14:19 Согласно результатам мониторинга атмосферного воздуха, наиболее загрязненный в Грузии воздух в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зестафони.



Как сообщил «IPN» глава управления атмосферного воздуха Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Ноэ Мегрелишвили, главным загрязнителем воздуха в указанных крупных городах Грузии являются двуокись азота, твердые частицы, а в Зестафони – двуокись марганца.



По словам Ноэ Мегрелишвили, двуокись азота образуется в результате неполного сгорания горючего и ее выброс в атмосферу в основном обусловлен выхлопами автомобилей. Источником выброса твердых частиц (PM10) является строительный сектор, а также открытый земляной грунт (там, где нет травы, запыление происходит легко). Что касается других загрязнителей атмосферного воздуха, определяемых евродиретивами, таких как: окись углерода, диоксид серы, приземный озон, свинец, тот же бензол, они в Грузии в пределах нормы.



«…Диоксид азота в наших городах является проблемой потому, что наш автомобильный парк устарел и технически неисправен. Около 14 лет назад был отменен техосмотр и автопарк не может быть в хорошем состоянии. Как известно, в стране проблема катализаторов. Катализаторы третьего поколения были созданы для того, чтобы уменьшить выброс окисей азота. Когда такой катализатор не установлен на автомобиль, выбросов много. Результаты нашего мониторинга показывают это в крупных городах: Тбилиси, Кутаиси и Батуми», - добавил Ноэ Мегрелишвили.

По его словам, большая часть автомобилей еще не прошла техосмотр. С 1 октября он обязателен и для транспортных средств с большим объемом двигателя. Поэтому говорить об улучшении воздуха с этой точки зрения преждевременно.



По словам Мегрелишвили, высокий уровень двуокиси марганца в Зестафони является «заслугой завода ферросплавов».

В 80 точках 25 городов страны ежеквартально проводятся индикаторные замеры. Для проверки пробы отправляются в британскую лабораторию.

















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