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В образцах, взятых из нескольких мест в Тбилиси, содержание свинца не превышает нормы


10.10.2018   15:02
Национальное агентство охраны окружающей среды, на основании обращения граждан, определило содержание свинца в атмосферном воздухе на территории детских садов и школ.

В результате замеров, содержание определенных веществ в атмосферном воздухе зафиксировано в пределах нормы, за исключением концентраций диоксида азота (NO2) и твердых частиц (PM10).

В частности, со 2 октября по 6 октября по всей территории Грузии не зафиксировано превышение концентрации твердых частиц PM10 выше нормы. 7 октября только в Кутаиси наблюдалось превышение нормы концентрации в 1,2 раза, а 8 октября в районе Варкетили в Тбилиси — превышение нормы концентрации PM10 в 1,1 раза.

Увеличение концентрации PM10 было вызвано распространением из юго-западной части Грузии воздушных масс, содержащих частицы пустынной пыли.

Превышение средней годовой нормы концентрации твердых частиц PM10 наблюдалось в Тбилиси — на проспекте Церетели в 1,4 раза и на проспекте Казбеги незначительно, а в Батуми и Кутаиси — в 1,1 раза. В течение этих дней также было зафиксировано превышение средней годовой нормы концентрации диоксида азота в Тбилиси — на проспекте Церетели в 1,4 раза и в 1,5 раза на улице Абусеридзе в Батуми, что вызвано в результате неполного сгорания.

Национальное агентство охраны окружающей среды активно продолжает контролировать содержание свинца в атмосферном воздухе.






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