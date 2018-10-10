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В образцах, взятых из нескольких мест в Тбилиси, содержание свинца не превышает нормы
10.10.2018 15:02
Национальное агентство охраны окружающей среды, на основании обращения граждан, определило содержание свинца в атмосферном воздухе на территории детских садов и школ.
В результате замеров, содержание определенных веществ в атмосферном воздухе зафиксировано в пределах нормы, за исключением концентраций диоксида азота (NO2) и твердых частиц (PM10).
В частности, со 2 октября по 6 октября по всей территории Грузии не зафиксировано превышение концентрации твердых частиц PM10 выше нормы. 7 октября только в Кутаиси наблюдалось превышение нормы концентрации в 1,2 раза, а 8 октября в районе Варкетили в Тбилиси — превышение нормы концентрации PM10 в 1,1 раза.
Увеличение концентрации PM10 было вызвано распространением из юго-западной части Грузии воздушных масс, содержащих частицы пустынной пыли.
Превышение средней годовой нормы концентрации твердых частиц PM10 наблюдалось в Тбилиси — на проспекте Церетели в 1,4 раза и на проспекте Казбеги незначительно, а в Батуми и Кутаиси — в 1,1 раза. В течение этих дней также было зафиксировано превышение средней годовой нормы концентрации диоксида азота в Тбилиси — на проспекте Церетели в 1,4 раза и в 1,5 раза на улице Абусеридзе в Батуми, что вызвано в результате неполного сгорания.
Национальное агентство охраны окружающей среды активно продолжает контролировать содержание свинца в атмосферном воздухе.
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