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При старте ракеты «Союз-ФГ» с новым экипажем МКС произошла авария


11.10.2018   13:10
При запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» с космодрома Байконур в Казахстане произошла авария, сообщает «РИА Новости» со ссылкой диктора, который вел трансляцию пуска. Онлайн шел на сайте «Роскосмоса», после аварии трансляция оперативно прекратилась.

Корабль должен был доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на Международную космическую станцию (МКС). Пуск ракеты был произведен в 11:40 мск. Спустя девять минут после этого диктор сообщил об «аварии носителя».

Экипаж корабля, испытав перегрузку в 6g, аварийно приземлится на Землю, знает знакомый с ситуацией источник «РИА Новости». По его данным, ориентировочно, это произошло в Казахстане.






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