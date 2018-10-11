Двое китайцев задержаны по факту избиения журналиста и оператора «Рустави 2»

11.10.2018 13:12 Министерство внутренних дел задержало двух человек по факту избиения журналиста и оператора "Рустави 2".



В МВД сообщили, что оба человека задержаны по обвинению в препятствии профессиональной деятельности журналистов "Рустави 2", и насилия. По сообщению ведомства, задержаны С.У. 1983 года рождения, и И.Ц. 1976 года рождения.



"Следствием установлено, что обвиняемые нанесли словесное и физическое оскорбление, и незаконно препятствовали в деятельности съемочной группе телекомпании "Рустави 2" во время выполнения их профессиональной деятельности. В связи с происшедшим фактом правоохранители задержали исполняющего обязанности начальника объекта села Квишхети "23-го бюро ЖД Китая" С.У., и переводчика той же организации И.Ц. Следственные действия продолжаются.



Ведется следствие по фактам насилия и незаконного препятствия в профессиональной деятельности журналиста по части 2 статьи 154, и части 1 статьи 126"- сказано в информации МВД.

















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