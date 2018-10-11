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Вступило в силу новое правило замены иностранных водительских прав на грузинские права
11.10.2018 19:31
На основании соответствующего распоряжения министра внутренних дел Агентство услуги внесло изменения в правило заменены иностранных водительских прав на грузинские водительские права. Это изменение вступило в силу с сегодняшнего дня.
Согласно новой регуляции, чтобы гражданин мог заменить взятые за границей водительские права в Грузии, необходимо, чтобы до получения водительских прав он постоянно оставался (жил) в стране выдачи водительских прав не менее 185 дней в течение одного года.
Данная регуляция соответствует Директиве Европейского парламента и Совета Европы (2006/126 / EC), и она будет способствовать формированию равного подхода в процессе замены водительских прав, выданных любым иностранным государством.
Гражданин Грузии, который имеет действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, чтобы заменить водительские права должен представить в Агентство услуги Министерства внутренних дел Грузии:
• Заявление
• Удостоверение личности гражданина Грузии
• Водительские права, выданные иностранным государством
• Легализованное или заверенное апостилем в законодательном порядке подтверждение водительских прав (письменное обращение или справка полномочного органа или должностного лица другой страны, подтверждающее факт выдачи права вождения или/и отсутствия приостановления или прекращения водительского права, представленного в Агентство услуги для замены)
• Свидетельство о состоянии здоровья
• Справка о пересечении границы, выданная соответствующим компетентным органом страны, выдавшей водительские права
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