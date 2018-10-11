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Процедура предоставления томоса об автокефалии Украинской православной церкви продолжается
11.10.2018 20:27
Синод Вселенского патриархата принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви, сообщил журналистам 11 октября в Стамбуле митрополит Галльский Эммануил. Заявление транслировал телеканал "Прямий".
"Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления томоса Украинской церкви. Второе: восстановить ставропигию Вселенского патриархата в Киеве, одну из многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда", – сказал он.
Решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриарху отменено, отметил Эммануил.
"Вселенский патриарх, реализуя свое право первого среди равных, возвращает Украинскую церковь в лоно Константинополя", – заявил он.
Представитель Константинопольского патриархата подтвердил, что патриарху Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарету и митрополиту Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.
"Определено, что анафема им была объявлена без достаточных оснований, по политическим мотивам", – заявил Эммануил.
По его словам, Константинопольский патриархат предостерегает от насильственного захвата церквей и монастырей в Украине.
В 1686 году Константинопольский патриархат передал Московской церкви некоторые полномочия по управлению церковной жизнью Украины, Беларуси, Литвы и Польши. На этом основании современная РПЦ считает Украину своей канонической территорией.
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