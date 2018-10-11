Российские церкви потеряют право называться украинскими - Филарет

11.10.2018 21:21 Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что после предоставления Томоса об автокефалии епархии Московского патриархата, которые откажутся от объединения, не смогут называться украинскими.



"Те украинские епархии, которые не присоединятся к единой Украинской православной церкви, не будут иметь права называться украинской церковью", - цитирует его заявление Радио Свобода.



По словам Филарета, такие церкви продолжат свою деятельность на территории Украины наравне с украинскою церковью, однако будут иметь другое название.



Напомним, что Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 168 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, возобновил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления Томоса продолжается.















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