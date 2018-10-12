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Лицензию на услугу такси получили и несколько десятков водителей-женщин


12.10.2018   12:25
Лицензии на услугу такси в Тбилиси выданы 54 водителям-женщинам. Об этом сообщил глава городской транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе.

Что касается разрешений, выданных водителям такси в целом, на сегодняшний день получено 18 030 лицензий.

Касательно штрафов, по информации Мумладзе, патрульная полиция уже выписала более 100 штрафов в размере 200 лари за услугу такси без лицензии.

Как известно, с 1 октября 2018 года в столице запрещена услуга такси без лицензии. Получить разрешение водители могут на веб-странице, в Доме юстиции и в районных управах.

Стоимость лицензии для автомобилей с обычным двигателем внутреннего сгорания составляет 100 лари, для гибридных – 50 лари, для электроавтомобилей она бесплатна.






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