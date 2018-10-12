Лицензию на услугу такси получили и несколько десятков водителей-женщин

12.10.2018 12:25 Лицензии на услугу такси в Тбилиси выданы 54 водителям-женщинам. Об этом сообщил глава городской транспортной службы мэрии Тбилиси Мамука Мумладзе.



Что касается разрешений, выданных водителям такси в целом, на сегодняшний день получено 18 030 лицензий.



Касательно штрафов, по информации Мумладзе, патрульная полиция уже выписала более 100 штрафов в размере 200 лари за услугу такси без лицензии.



Как известно, с 1 октября 2018 года в столице запрещена услуга такси без лицензии. Получить разрешение водители могут на веб-странице, в Доме юстиции и в районных управах.



Стоимость лицензии для автомобилей с обычным двигателем внутреннего сгорания составляет 100 лари, для гибридных – 50 лари, для электроавтомобилей она бесплатна.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

