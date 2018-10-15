Прививки против гриппа в этом году будут проводить вакцинами двух типов

15.10.2018 18:28 В Грузии началась вакцинация против вируса гриппа. Об этом Первому каналу заявила руководитель компании, которая занимается импортом вакцины, сети «Экспресс-клиник» при аптеках «Джиписи» Ирма Жгенти.



По ее информации, на данном этапе в страну поступили вакцины двух видов – «Инфлювак» голландского производства, которая состоит из трех компонентов – содержит штамм трех вирусов, и французская «Ваксигрипп Тетра», которая произведена по улучшенной по сравнению с прошлым годом формуле и действует против четырех вирусов.



По словам Жгенти, состав вакцин определяется согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая ежегодно устанавливает, распространение какого штамма ожидается в ближайший сезон и какие характеризуются самыми серьезными осложнениями.



Ирма Жгенти отметила, что лучшим периодом для вакцинации является середина октября, так как иммунитет, выработанный в результате прививки, действует от шести месяцев до одного года.



Стоимость т.н. платной вакцинации колеблется от 30 до 50 лари. Сделать прививку можно в различных клиниках страны.



Что касается прививок, финансируемых государством, они предназначены для лиц с высоким риском – пациентов на диализе и их персоналу по уходу, лиц до 18 лет с диабетом, носителей ВИЧ-инфекции, персонала в медицинских учреждениях и беременных.















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