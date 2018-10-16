|
|
В 2017 году из Грузии эмигрировало меньше граждан, чем в 2016 году - Грузстат
16.10.2018 11:09
Национальная служба статистики Грузии публикует отчет 2018 года о демографическом положении в стране. Статистика включает отчетный период за 2017 год.
В документе Грузстат сказано, что в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество эмигрантов сократилось.
В частности, в 2016 году, по данным Грузстат, из страны эмигрировали 98 288 человек. Из них 55 255 мужчин, 43 033 женщины. А по данным 2017 года, из Грузии в эмиграцию уехали 85 451 человек, из них 47 770 мужчин, 37 681- женщин.
Больше всего эмигрантов, аналогично прошлого года, и в 2017 году фиксируется в возрастной категории от 25 до 29 лет включительно.
По данным Грузстат, сократилось как количество эмигрантов, так и иммигрантов. В 2016 году их число составляло 90 228, а по обновленным данным 2017 года в Грузии проживает 83 239 иммигрантов.
Данная статистика считает эмигрантами лиц, покинувших страну в 2017 году, и не вернувшихся назад в период за один год. А иммигрантами считаются лица, которые в этот же период пересекли границу Грузии, и остались в стране больше года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна