В 2017 году из Грузии эмигрировало меньше граждан, чем в 2016 году - Грузстат

16.10.2018 11:09 Национальная служба статистики Грузии публикует отчет 2018 года о демографическом положении в стране. Статистика включает отчетный период за 2017 год.



В документе Грузстат сказано, что в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество эмигрантов сократилось.



В частности, в 2016 году, по данным Грузстат, из страны эмигрировали 98 288 человек. Из них 55 255 мужчин, 43 033 женщины. А по данным 2017 года, из Грузии в эмиграцию уехали 85 451 человек, из них 47 770 мужчин, 37 681- женщин.



Больше всего эмигрантов, аналогично прошлого года, и в 2017 году фиксируется в возрастной категории от 25 до 29 лет включительно.



По данным Грузстат, сократилось как количество эмигрантов, так и иммигрантов. В 2016 году их число составляло 90 228, а по обновленным данным 2017 года в Грузии проживает 83 239 иммигрантов.



Данная статистика считает эмигрантами лиц, покинувших страну в 2017 году, и не вернувшихся назад в период за один год. А иммигрантами считаются лица, которые в этот же период пересекли границу Грузии, и остались в стране больше года.

















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