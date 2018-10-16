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Facebook будет блокировать фейки о промежуточных выборах в США


16.10.2018   11:51
Facebook будет блокировать ложную информацию во время промежуточных выборов в США. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в течение избирательной кампании, которая охватит конец октября и весь ноябрь, будет удаляться ложная информация относительно правил голосования, возможных очередей и стычек на избирательных участках.

Как сообщалось ранее, Facebook уже заблокировал более 800 аккаунтов и страниц за распространение неправдивой информации накануне намеченных на ноябрь промежуточных выборов в США.







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