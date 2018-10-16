Поезд сбил человека на перегоне Марнеули-Шулавери

16.10.2018 17:01 Грузинская железная дорога распространяет заявление в связи с происшествием в Марнеули и высказывает соболезнования семье погибшего.



«15 октября, приблизительно в 21:45 вечера на перегоне Марнеули-Шулавери человек переходил железнодорожные пути, которого сбил поезд, двигавшийся по направлению Тбилиси-Ереван. Мужчина скончался на месте. Начато следствие. Грузинская железная дорога выражает глубокие соболезнования семье погибшего в связи со случившимся», — говорится в заявлении Грузинской железной дороги.



В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 275 УК Грузии, которая предусматривает нарушение правил эксплуатации и безопасности правил железнодорожного движения.















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