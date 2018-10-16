В Грузии проверят на качество топлива 80 бензоколонок

16.10.2018 18:34 В Грузии в ноябре проверят 80 бензоколонок на качество автомобильного топлива, сообщает телекомпания «Имеди» со ссылкой на агентство IPN.



Проверки будут проводиться без предварительного предупреждения. В рамках ревизий для исследований планируется изъять до 240 образцов.



В случае, если компания продает топливо, не соответствующее установленным нормам, она будет оштрафована на восемь тысяч лари (почти три тысячи долларов). За импорт топлива, не соответствующего нормам, предусмотрен штраф уже в 10 тысяч лари (более 3,7 тысяч долларов).



«Департамент надзора по защите окружающей среды уже объявил тендер. Мы обеспечим проведение этого исследования при помощи компании, обладающей международным сертификатом. Проверки будут осуществляться без предварительного оповещения», — заявила заместитель главы департамента Нелли Коркотадзе.



Она подтвердила, что с 1 января 2019 года норма серы в дизеле не должна превышать 50 миллиграмм на литр. Более того, в дальнейшем эти нормы планируется ужесточить — правительство уже подготовило соответствующий законопроект.



Эксперты считают низкое качество топлива для автомобилей одной из причин загрязнения воздуха в Тбилиси. В правительстве Грузии не раз заявляли о намерениях приблизить качество автомобильного топлива в стране к евро-стандартам.



Мамука Бахтадзе после своего назначения на пост главы правительства в июле пообещал, что уже в конце 2018 года Грузия дойдет до стандарта Евро-4, а затем и до Евро-5. Это значит, что содержание серы в топливе будет в десять раз меньше, чем сейчас.















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