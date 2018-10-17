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Власти России сообщают о 13 погибших в результате теракта в Керчи


17.10.2018   16:16
Российские правоохранительные органы официально признали терактом взрыв в здании Керченского технологического колледжа в аннексированном Россией Крыму. Следственный комитет возбудил дело по статье "Террористический акт". До этого о теракте заявили в Росгвардии.

Следователи заявляют, что на настоящий момент известно уже о 13 погибших и примерно 50 раненых, большинство из которых – дети и подростки.

По данным Национального антитеррористического комитета России, причиной взрыва стало неустановленное взрывное устройство. В ведомстве утверждают, что сейчас идут работы по предотвращению повторных подрывов.

Ранее сообщалось о взрыве газа в здании. При этом несколько очевидцев заявили различным СМИ, что перед громким хлопком слышали еще и стрельбу. Собеседник издания Business FM, якобы находившийся в соседнем здании, утверждает, что слышал выстрелы из автомата уже после взрыва.

О том, что в здание ворвались неизвестные, которые стали стрелять по учащимся и кидать взрывные устройства, заявила журналистам директор колледжа. Самой ее в здании не было.

На видеозаписях с места взрыва видно, как раненых увозят на машинах скорой помощи, автобусах и армейских грузовиках. У здания колледжа стоит бронетранспортер и ходят военнослужащие с автоматами.






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