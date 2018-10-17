Нападение на колледж в Керчи устроил его студент

17.10.2018 16:21 Взрыв в политехническом колледже Керчи устроил 22-летний студент этого учебного заведения, сообщил «Интерфаксу» глава Крыма Сергей Аксенов. По его информации, подозреваемый покончил с собой.



Ранее источник РБК в МВД сообщил, что в организации взрыва подозревают ученика колледжа. Учащиеся колледжа рассказали, что незадолго до взрыва один из учеников оставил в столовой рюкзак. Также они сообщили, что слышали от этого молодого человека об опытах со взрывчаткой.



Имя подозреваемого официально не сообщается. Телеграм-канал 112 утверждает, что взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.















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