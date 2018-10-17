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Власти РФ переквалифицировали взрыв и стрельбу в Керчи из теракта на убийство


17.10.2018   19:42
Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о взрыве и стрельбе в колледже в Керчи на статью об убийстве двух и более людей общественно-опасным способом, об этом сообщает ТАСС. Ранее дело было возбуждено по статье теракте. В результате нападения на Политехнический колледж погибли, по разным данным, 19 и пострадали около 50 человек.

Нападение на керченский колледж совершил его студент, который позже покончил с собой, заявил глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов. Его слова цитирует Интерфакс. По данным Следственного комитета, им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков.​

Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа. Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек совершил нападение на учеников, а затем совершил самоубийство, цитирует ТАСС представителя СК.






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